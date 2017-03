Het is was een soort debuut voor ons allebei, dat interview in 1960, toen Kitty Courbois (1937-2017) net met lof was afgestudeerd aan de Toneelschool in Arnhem en ik net een jaar leerling-journalist was bij De Gelderlander in Nijmegen. De redactie had mij afgevaardigd naar haar studentenkamer in de rosse buurt van Arnhem, waar niet ik, maar zij de eerste vraag stelde: ‘Wat wil je me allemaal vragen?’

