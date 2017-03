Jan-Henk van Ieperen van Kings of Colors schildert oude graffiti over met zwarte verf. Foto (c) Jan van de Ven

Het was geen kunst voor de eeuwigheid die de schuttingen langs het voormalige GZG-terrein in Den Bosch sierde. Het hout gaat inmiddels schuil achter meerdere lagen spuitbusverf. en nu is er een nieuwe deklaag overheen gezet: zwart.

Zaterdag moet dat zwart er echter weer aan geloven. dan gaan twintig kunstenaars de schutting met kwast en spuitbus te lijf. “Je moet er af en toe iets anders op schilderen om het levend te houden”, zegt Jan-Henk van Ieperen, die met zwarte verf en rollers meters maakt.

