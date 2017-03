De binnenstad van Arnhem is tijdens de gelijknamige slag in 1944 zwaar gehavend. Dat kun je tot op zekere hoogte nog zien. Door tamelijk willekeurig gevulde gaten in de bebouwing gedurende meer dan 70 jaar, heeft het centrum een nogal rommelig aanzien.

Des te meer is het nieuwe Centraal Station van Bert van Berkel (voltooid in 2015) met overdekt busstation een geweldige aanwinst. In en uitwendig een ‘speels’ gebouw met vele welvingen en gebogen lijnen. Bekijk de serie op YouTube De foto’s zijn gemaakt op 5 maart 2017. (De foto’s kunnen niet op schermgrootte worden gezet.)

