Oerversie (1876) Stabat Mater in Oirschotse Sint Pieter

Een Nederlandse Dvorák-première, hoe kan dat? De Tsjechische componist Antonin Dvorák (1841-1904) blijkt namelijk twee versies van het Stabat Mater te hebben gemaakt. De oerversie, met -uitsluitend- pianobegeleiding uit 1876, werd in het begin van de vorige eeuw ‘herontdekt’ en het is deze passiemuziek die op zaterdag 1 en zondag 2 april in de Oirschotse Sint-Pieterbasiliek door het Brabant Koor met solisten en Ed Spanjaard aan de piano zal worden uitgevoerd. Het is het negentiende concert in deze Brabantse traditie.

Voor het eerst in het bestaan van de Brabantse Stabat-Mater-traditie zijn er twee concerten, in plaats van drie. Dat is volgens de organisatie een experiment, op basis van de ervaringen van de laatste twee jaren dat het aantal bezoekers op vrijdag stevig is tegengevallen. En een vollere kerk is akoestisch vele malen beter. Dit steekt natuurlijk vooral nauw als er een piano in het geding is.

De uitvoeringen op 1 en 2 april staan onder leiding van Louis Buskens. Ed Spanjaard, die vooral bekend is als orkestdirigent, neemt deze keer de pianopartij voor zijn rekening. Solisten zijn Renate Arends (sopraan), Carina Vinke (alt), Satrya Krisna (tenor) en Wiard Witholt (bas).

Oirschot, Sint Pietersbasiliek, zaterdag 1 april, 17 uur (nog 75 kaarten) en zondag 14:30 uur (uitverkocht).

