Het is inderdaad een beschamend gezicht, de Grondwet schrijft voor dat het weer tijd is voor verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en in plaats van dat we ons daar ernstig op voorbereiden, maken er we een absurd soort variété van, waarbij acht lijsttrekkers in een circustheater 45 seconden krijgen om hun punt te maken, daarbij zoveel mogelijk gehinderd door iemand, ja, inderdaad door iemand met de rang van ketelbinkie.

