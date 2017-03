Het tv-programma Brandpunt zendt komende dinsdag 7 maart een special over Eindhoven uit. Het is het slotstuk van een driedelige serie Op Eigen Kracht waarin aandacht voor eigen initiatieven van mensen die zich steeds minder afhankelijk van de politiek opstellen. In aanloop naar de verkiezingen laat Brandpunt zien wat de gevolgen zijn van de terugtrekkende overheid. Waar liggen de kracht en de kansen en wat zijn de valkuilen?



In Eindhoven is presentator Henk van der Aa bij de bloeiende bedrijfjes in de oude Philips-gebouwen. Daar bruist het van de frisse slimheid van jonge ondernemers die de wereld willen veroveren. Op de lege plek die Philips achterliet, is de ondernemingszin enorm en de plek trekt veel hoogopgeleide expats aan. Van der Aa bezoekt onder andere Smart Robotics, een uitzendbureau voor robots.

Brandpunt, dinsdag 7 maart, 20.25 uur, NPO 2