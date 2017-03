Onderzoeksjournalistiek in de regio is een ‘traditie om hoog te houden’ https://t.co/CwiINJC4An — hhBest (@ecluse) 2 maart 2017





Deze reactie heb ik onder het artikel op SVDJ geplaatst:

Van de overigens begrijpelijke voorkeur voor landelijke kranten als het gaat over tips, heb ik een traumatisch praktijkgeval in het verleden te melden. In de jaren zestig vond de toenmalige r.-k. universiteit van Nijmegen iets op het probleem van het resuskind (van ouders met beiden resus negatief): bloedvervanging direct na de geboorte. Als redacteur van een regionale Brabantse krant had ik lucht van dit nieuws. De bron belde echter met mijn toenmalige hoofdredacteur – een ‘vriendje’ – met de mededeling dat hij het liever aan een met name genoemde landelijke krant gaf. De hoofdredacteur was een zak, dus hij ging door de knieën.

Voorpagina hhBest