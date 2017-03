In februari, zie ik, heb ik maar vijf stukjes geplaatst. Ik beken dat dat voor een klein deel luiheid is, maar voor het grootste deel een reactie op de vraag: waar bemoei ik me eigenlijk mee.

Ooit schreef ik hier dat het me niks uitmaakte of iemand de stukjes las en wat men ervan vond – ik schreef dingen van me af, en dan was het voor mij afgerond en klaar. Het resultaat was altijd bedoelingloos gelul.

Ik denk dat ik maar eens ga proberen die draad weer op te pakken.

Meer op SanteLOGie — Voorpagina hhBest