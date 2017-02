Dit is een doordenkertje, dacht ik bij het zien van deze foto onder het kopje Arriva bus als poëtisch statement op TilburgDailyPhoto (ondertitel ‘schôon voor wie het wil zien’) van Peter van den Besselaar Je kunt de door de provincie bedachte slogan Brabant vervoert ons (afgekort Bravo) op de stads- en streekbussen namelijk ook lezen als ‘Brabant brengt ons in vervoering’.

Tweede gedachte: Hoe gangbaar is dit woord nog, vervoering? Ik noem het niet voor niets een doordenkertje. Door onze hang naar deftiger uitdrukkingen, is ‘extase’ wellicht meer in gebruik geraakt.

De radiorubriek De Taalstaat, gepresenteerd door Frits Spits op zaterdagmiddag, had tot voor kort een aardig onderdeel. Je kon ‘vergeten’ woorden adopteren. Als je woord was goedgekeurd, werd je door Frits opgebeld voor een persoonlijke onderbouwing. Laatst meende ik weer enkele leuke, in onbruik geraakte woorden te hebben gevonden. Ik schreef De Taalstaat:

‘Aanvankelijk zat ik met het volgens mij vergeten woord lekkernij in het hoofd, maar toen zag ik het gebruikt bij een hotelaanbieding. Dan maar het equivalent versnapering? Ik ben hier niet over gaan googlen, maar houd het bij mijn eigen ‘etymologische filosofie’. Het woord begint met ‘ver’ en dat houdt in onze taal volgens mij bijna altijd een afkeuring of iets negatiefs in (verdomme, verrek, vervelend, verongelukken enz.) Versnoepen komt onverbogen niet meer voor en het spreekwoord ‘hij kijkt of hij zijn laatste oortje versnoept heeft’ komen we dus ook niet meer tegen. Wie weet trouwens nog dat het oortje hier de betekenis van een muntje heeft? Versnapering dus. Een nogal calvinistische (licht afkeurende) aanduiding van het tegenwoordig gangbare “iets lekkers”?’

Dom, dom dom. Nelleke Noordervliet heeft de vergeetwoorden die in De Taalstaat aan de orde zijn geweest vorig jaar al gebundeld; het zijn er maar liefst duizend. Kennelijk was dat toen een mooi moment om met het adopteren te stoppen. En lekkernij en versnapering staan in dat boekje. Bij het laatste woord luidt de toelichting: ‘1613, vergelijk Vlaams snaperen voor snoepen.’

