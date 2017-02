De Persgroep, NL en Be, uitgever van de bulk van de Nederlandse en Vlaamse dagbladen, timmert sinds kort duchtig aan de digitale snelweg. Abonnees van één van de landelijke of regionale kranten, hebben nu toegang tot ‘15.000 artikelen (artikels) per week in 13 kwaliteitskranten’. Iedereen kwaliteitskrant. Dat laatste is immers een vooringenomen begrip, schreven Schweitzer en Wansink in hun onlangs verschenen boek Iedereen journalist.

Als het goed is, beschikt de abonnee van krant of tijdschrift over een inlognaam + email-adres, waarmee hij/zij het medium online kan lezen. Met dezelfde inloggegevens is het bekijken van topics.nl of topics.be zo gepiept. De presentatie doet enigszins denken aan de ‘tegels’ van Windows 10. De navigatie-mogelijkheden laten, vind ik na enkele weken gebruik, niets te wensen over. Je kunt je account helemaal naar je belangstelling inrichten, al dan niet gebruik makend van de aangeboden suggesties. Je kunt niet alleen titels kiezen, maar ook rubrieken, onderwerpen, journalisten en columnisten.

Het systeem is een dreun voor de internationaal georiënteerde digitale kiosk Blendle, waarin de digitale versies van de bladen weliswaar volledig zijn te bekijken, maar waar per artikel moet worden betaald. Het was de bedoeling van Blendle dat de kranten waarop men is geabonneerd ook daar compleet geraadpleegd zouden kunnen worden, maar zover is het, althans wat de Persgroep betreft, niet gekomen. Bovendien is op Blendle de prijs per artikel/bericht bij de Persgroep hoger dan bijvoorbeeld bij de kranten van de Noordelijke Dagblad Combinatie. Veel voorkomend: € 0,25 tegen € 0,09.

Ik wilde nogal eens een link naar een artikel plaatsen op Twitter. Vermeldde dan de kosten erbij, want Blendle doet dat niet automatisch. De Persgroep pakt dat nu uiterst handig aan. Als je een verhaal doorgeeft op Twitter of Facebook, krijgt de volger van die sociale media dat gratis – pure promotie. Of dat zo blijft, is natuurlijk in de schoot van de toekomst verborgen. Een toekomst vol razendsnelle ontwikkelingen, zoals je ziet.

Voorbeeld van naar Twitter doorgestuurde Topic:

Kritiek milieuclubs op bouwplan De Klokkenberg in Breda https://t.co/1hvMJj0u72 via @Topics_NL — hhBest (@ecluse) 20 februari 2017

