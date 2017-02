Het is een verdachte voorstelling: een pastoor met een jongetje dat eerbiedig naar hem opkijkt. in deze tijd van openbaring van zedenschandalen in de rooms-katholieke kerk heeft het iets ongemakkelijks, dit bronsje van Jean en Marianne Bremers aan de zijmuur van de voormalige pastorie van de al even voormalige Sint-Pieterskerk in de nog voormaligere Bossche wijk De Pijp. Foto (c) Jan van de Ven

