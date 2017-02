Aan de Willem de Zwijgerweg in Best zullen twee gebouwen (De Willem en De Zwijger) verrijzen, met 48 zogenaamde nul-op-de-meter-appartementen. Ze vallen onder de caregorie sociale huurwoningen. Woonstichting Thuis en BAM Wonen hebben hier een overeenkomst over getekend. De bestaande flats aan de W. de Zwijgerweg worden gesloopt. BAM meldt dit in een persbericht. De bouw van het complex zal volgens verwachting in mei beginnen. Als alles goed gaat vindt de oplevering begin 2018 plaats.

De twee gebouwen worden de eerste nul-op-de-meter-appartementen van vijf woonlagen in Nederland. Om alle huishoudens te voorzien van elektriciteit zijn alleen zonnepanelen op het dak niet voldoende. Ook de gevels worden bekleed met zonnepanelen. Hiermee wordt genoeg energie opgewekt voor dagelijks gebruik. Het gaat om energie voor warmte in de woningen, het verwarmen van water en elektra voor huishoudelijke apparaten.

