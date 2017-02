Peter Stiekema

Jesse Klaver, Jong, clever en briljant. De ideale man om Groen Links op te stoten in de vaart der volkeren, nou ja, de Nederlanders dan. Maar De Telegraaf bracht afgelopen weekeinde aan het licht dat er nogal wat kreukjes in ’s mans kleren zitten. Zo heeft hij, aldus diverse bronnen, zijn jeugd nogal naar beneden bijgesteld en aanzienlijk moeilijker gemaakt dan in werkelijkheid. Het was allemaal veel minder erg dan hij liet doorschemeren. Een normale jeugd in een plaats als Roosendaal, kortom. Ook blijkt hij behoorlijk te hebben geput uit toespraken van ex-president Obama – ook al onthuld in het satirische programma van Lubach – die soms letterlijk zijn vertaald, dan wel aangepast aan de Nederlandse situatie. Voeg daarbij nog de kledingstijl van de Canadese premier Trudeau en je hebt een copycat die een oorspronkelijk politicus speelt.

En omdat ik nooit te beroerd ben om iemands gestolen politieke aspiraties nog wat verder naar de bliksem te helpen, heb ik hier nog een mooie toespraak voor Jesse, uit te spreken aan de vooravond van de verkiezingen:

‘ Ik heb heb een droom dat op een dag dit volk zal opstaan en de ware betekenis van zijn bestaan zal naleven. De volgende waarheid spreekt vanzelf: dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Ik heb een droom dat op een dag op de pleinen en straten van dit land, ons Nederland, de zonen en dochters van Marokkaanse, Turkse en Nederlandse komaf dan ook in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs heel Europa, waarvan sommige delen worden gesmoord in de hitte van onrecht en in de kou van onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.’

Voor wie het nog niet begrepen had, de droom van M. Luther King, maar dan een beetje aangepast. Succes ermee Jesse.

Voorpagina hhBest