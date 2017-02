Een aangebroken kistje Hofnar bolknakken uit het midden van de jaren zestig.

Wel eens van het woord askegel gehoord? Dat kan haast niet, want het hoort bij een type sigaar dat al zowat een halve eeuw uit de gratie is en ook niet meer wordt gemaakt: de bolknak. Die sigaar bestond eigenlijk uit een ‘dubbele kegel’ want de ‘body’ (ik weet niet of er een officiële benaming voor is) liep taps toe naar het mondstuk en de punt, waarin de brand werd gestoken, was eveneens kegelvormig. De bolknak was tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw veruit de meest populaire sigaar.

Ik herinnering mij, scrabblelaars opgelet, een ruilverkavelingsvergadering in De Beurs in Oirschot, waarbij de van belanghebbende boeren stampvolle zaal blauw zag van de rook. Zonder uitzondering bolknakken. Die sigaren waren gepoederd, waardoor ze een lichtbruine kleur hadden en – wat het belangrijkst werd gevonden – waardoor de askegel bijna sneeuwwit werd. Een sigarenfabriek in Veenendaal maakte dan ook reclame voor haar product met ’n soort waaier van bolknakken: ‘Zo branden Ritmeesters.’ ->

De ‘geverfde’ sigaren gaven af, zodat de rokers rond liepen met geelbruine lippen…

Dezer dagen kreeg ik een partijtje sigaren, waarvan wordt beweerd dat ze nog stammen uit de nalatenschap van mijn Friese schoonvader (overleden in 1966). Waaronder een aangebroken kistje Hofnar bolknakken, ooit 25 stuks voor elf gulden.

Enkele jaren voor zijn overlijden, zei die schoonvader: ‘Als ik doad bin, fine jimme nog wel túzen sigaren.’ Na mijn dood vinden jullie nog wel duizend sigaren. Dit is overigens geen Fries, maar het Leeuwarder stadsdialect. Aangezien mijn twee zwagers aldaar geen sigaren rookten, was ik de gelukkige. Ik heb de erfenis niet nageteld, maar het moet weinig met 1000 stuks hebben gescheeld. De hoofdmoot bestond trouwens uit zogenaamde, meer op havana’s lijkende corona’s en braziliaantjes. Geen bolknakken. Die heb ik mijn schoonvader ook nooit zien roken. Op de binnenkant van het Hofnar-deksel is met de hand geschreven: 110437. Een mysterie.

Schrijver dezes in de jaren zestig met een reclame-bolknak.

Die recentelijk verkregen bolknakken zal ik niet oproken. Misschien is het kistje iets voor het sigarenmuseum in Valkenswaard, waar de Hofnar-fabriek in 1990 uit verdween en nog slechts voortleeft in de naam van een theater.

