Het idee om in de overgangsperiode naar de ontwikkeling van een ‘kanaalpark’ iets te doen met de brugwachtershuisjes langs de Zuid-Willemsvaart in het Bossche stadscentrum is van Imke van Dillen, die betrokken is bij de Stichting Brugwachterhuisjes. Zo zitten er de komende maanden kunstenaars van allerlei slag in de minuscule optrekjes – je kunt er echt je kont niet keren – bij de ophaalbruggen langs het kanaaltracé. En vandaag zat de Bossche kinderboekenschrijfster Annemarie Bon er voor het eerst. Om te werken aan haar nieuwe boek, dat halverwege dit jaar klaar moet zijn.

Meer op beeldenstormer.nl — Voorpagina hhBest