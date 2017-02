Peter Stiekema

Sint Hypocritus waart weer door ons land. “Sint Hypocritus?”, hoor ik u denken. “‘Daar hebben de broeders en nonnen ons op de lagere school nooit over verteld. Was dat een martelaar?. Van Gorkum?” Nee, het was geen martelaar, maar wel een echte schijnheilige. Zijn feestdag valt dit jaar op woensdag 15 maart. Het merkwaardige van Hypocritus is, dat zijn verjaardag altijd op een woensdag valt, maar nooit op dezelfde datum en ook niet ieder jaar.



Hypocritus , ik zal het u uitleggen, is de beschermheilige van onze vaderlandse politici. Ter voorbereiding van zijn feestdag hebben de vroede vaderen van alle partijen mooie plannen ingediend om de kiezers te verleiden dit jaar vooral op hun partij te stemmen. Van D66 krijgt iedere werkende Nederlander er 500 euro netto bij. Let wel, iedere werkende, de ouderen en mensen met een uitkering blijven gezellig op de hun al lang bekende houtjes bijten.

Van Henk Krol, de kleine krabbelaar van de Ouderenpartij, moet de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar. Een nobel streven, maar het kost wel een kleine 12 miljard. Hij maakt er al vast een breekpunt van. Voeg daarbij twee miljard van Markje Ruttewater (VVD) voor de zorg. “Als de partij 76 zetels haalt,” zegt een altijd ginnegappende fractieleider Halbe Zijlstra er voorzichtigheidshalve maar vast bij. Twee miljard voor defensie en veiligheid, tien miljard voor het altijd noodlijdende Griekenland (dat horen we straks van de EU, maar Dijsselbloem weet dat al lang) en zo her en der nog een paar miljard. Ik zal er u verder niet mee lastigvallen.

Toch heb ik zelf ook nog een wens. Stop eens wat geld in die kolengestookte computersystemen van de diverse overheden. Iedereen met een beetje computerkennis wandelt rustig binnen en struint rond in de systemen met Windows Millennium, Windows XP en Windows 2003. Met dit laatste programma blijkt het Kadaster te zijn toegerust.

Zelfs de vaderlandse overheid moet er toch inmiddels van op de hoogte zijn dat landen als Rusland en China graag rondneuzen in onze computers. Is dat om de verkiezingen op 15 maart te corrumperen? Nee, ik denk dat zulks veel dieper gaat. Wie de computersystemen van ‘vijandelijke’ landen kan beheersen, heeft amper tanks en vliegtuigen meer nodig. Het hele land ligt net zo plat als alle computers. Geen F16 vliegt meer, er is geen water, geen gas en geen elektriciteit. Hoog tijd om de ouderwetse Honest John- en Hawk raketsystemen maar uit de mottenballen te halen. Daar kunnen we, mits ze staan opgesteld in pakweg Kerkrade, nog gemakkelijk Keulen en Aken op één dag mee bombarderen. Oh, nee. dat zal wel niet de bedoeling zijn, toch?

Wist u trouwens dat Mark Rutte op 1 april jarig is? Ik geloof dat hij 50 wordt. Nee, ’s mans geboortedatum is helaas geen aprilgrap.

Moeten we het nog over de Amerikaanse president Donald Fuck hebben? Hij schijnt gechanteerd te worden door de Russen. Zou iets met plasseks in een Moskous hotel te maken hebben.

Zal wel nepnieuws zijn zeker. Gelukkig hebben wij in dit verband Patricia P. nog. Vast er is nog wel een nepfilmpje.

