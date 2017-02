Kan hier nog een fietser langs? Winkelcentrum De Boterhoek, Best

Sommigen zeggen, de wereld is gek geworden, anderen, alles staat op z’n kop. Seksuele voorlichting aan de hand van de bloemetjes en de bijtjes is uit de tijd, maar dat neemt het belang van de bijen voor de agrarische bevruchting natuurlijk niet weg. In plaats van de oorzaak van de massale bijensterfte weg te nemen, gaan we nu drones de lucht insturen om hun werk over te nemen.

Laat ik ter beschrijving van de actuele gekte afdalen naar het plaatselijke. Iemand bij de gemeente Best heeft het in z’n hoofd gehaald, het winkelcentrum De Boterhoek tot woonerf te verklaren.

Meer op Manieren — Voorpagina hhBest — Radiocolumn 15.02.17