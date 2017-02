Veel D66-, GroenLinks- en CDA-stemmers overwegen op Mark Rutte te stemmen om Geert Wilders te dwarsbomen. Het is het stomste wat iemand die geen Wilders wil, kan doen. Een dergelijke stem vergroot enkel de kans op een verbond van VVD, PVV, 50Plus, SGP of ander grut in de Trêveszaal, want wie de ‘nul procent kans, Geert!’ van Mark Rutte gelooft, heeft in het verleden niet goed opgelet.