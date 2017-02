Marc de Koninck was een aantal jaren dagbladcorrespondent in de VS. Het kon niet anders dan dat hij ook als zanger daar af en toe iets over had mee te delen. De actualiteit dreef hem er toe, een viertal liedjes uit zijn Amerikaanse tijd te ‘bundelen’ onder de titel Chronische ziekte: heimwee naar VS. De liedjes zijn uit de jaren 1984, 1985, 1990 en 2000. Beluister hier Holland- Amerika Pijn.

Als jij in Amerika lang hebt verbleven

En daar bent gegrepen door ’s lands dynamiek

Dan is als je daarna in Holland moet leven

Het haast een gegeven dat tikkie tragiek