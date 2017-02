In een zorgboerderij in Wirdum is zondag overleden, de fotograaf, filmer en kunstschilder Sjoerd Andringa. Hij werd 95 jaar. Sjoerd was als fotograaf van het Friesch Dagblad, gedurende tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog een alom bekende figuur in Friesland, dat hij soms gekscherend ‘mijn koninkrijk’ noemde. Twee jaar geleden mocht hij nog meemaken dat het Fries Historisch Centrum in Leeuwarden een overzichtstentoonstelling wijdde aan zijn teken- en schilderkunst. Het afscheid is vrijdag 10 februari, 11 uur in de Pelikaankerk te Leeuwarden. Meer over Sjoerd Andringa op deze website

