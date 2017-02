Ooit werd het de enige plek met verkeerslichten op de autoweg van Amsterdam naar Milaan genoemd: de stadstraverse van de A2 door het oostelijk deel van Maastricht. Dat was trouwens een beetje onzin: wie van Amsterdam naar Milaan wil nam en neemt de A2 en de A12, en daarna in Duitsland de A61 en zo tot Basel, vandaar de Gotthardtunnel en via Como fiets je zo naar Milaan – lángs Milaan, als je even niet oplet. Via Maastricht en Luik reed je destijds en daarna nog heel lang een wirwar van landwegen en geitenpaadjes in, en als je niet uitkeek, brachten die je na een week ergens in Zuid-Frankrijk en dan was het nóg honderden kilometers naar Milaan.

Het had wel iets, die stadstraverse.

