‘All the news that’s fit to print’, en: ‘Facts are sacred, comment is free,’ fraaie slagzinnen die de moderne Amerikaanse journalistiek een groot aanzien hebben gegeven – een aanzien dat weer eens waargemaakt moet worden, nu meer dan ooit. De papieren kranten worden in ieder geval aangemoedigd door de sterk stijgende oplagen als gevolg van het optreden van Donald Trump en zijn club – ik heb de neiging te denken dat de nieuwsgierigen er zich bewust van zijn geworden dat de televisie slechts oppervlakkig te werk gaat en samen met het internet ook de bron is van nepnieuws of, in modern Amerikaans: alternative facts.

Meer op SanteLOGie — Voorpagina hhBest