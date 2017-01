Dries van Agt ziet zichzelf tijdens een Brabantse handelsmissie in 1985 in een Zweedse krant staan.

Prachtig interview in de Persgroepkranten met oud-premier Dries van Agt, inmiddels bijna 86 maar nog vitaal (al mag-ie van z’n dochter niet meer fietsen) en scherp. Van Agt’s speels-archaïsch taalgebruik (‘mijn hobby’, zei hij ooit) garandeert een zeer genietbare tekst. Natuurlijk gaat het over zijn premierschap (1977-1982, CDA), maar ook zijn meer recente bemoeienis met het door hem vurig gewenste welzijn van de Palestijnen komt nog even aan de orde. Van Agt was ook nog vier jaar (van 1983 tot 1987) Commissaris der Koningin in Noord-Brabant. Dat krijgt in de vanuit Rotterdam gestuurde Brabantse kranten nog net een vermelding.

In de loop van die ambtsperiode meldde de Volkskrant: ‘Van Agt verveelt zich in Brabant.’ Nou, dat viel wel mee. Het was natuurlijk nogal een overstap van ‘baas van het land’ naar de provincie. En de ex-premier placht dan ook nogal eens de ergernis van zijn medebestuurders te wekken door laten we zeggen ‘eigengereid optreden’. Tegen een voorlichtingsambtenaar zei hij: ‘Ik naad mijn eigen naadje.’ En in een gesprek met een ‘provincieredacteur’ van Brabant Pers, die drie dagbladen vertegenwoordigde, in de middagpauze van een statenvergadering, schortte hij de hervatting van de vergadering zonder blikken of blozen met een kwartier op. Bij zo’n gelegenheid liet hij zich ontvallen: ‘Eigenlijk houd ik niet zo van fietsen’. Terwijl het wielrennen voor een belangrijk deel zijn imago bepaalde.

Dries van Agt zegt tegen De Persgroep dat hij steeds linkser is geworden. Alweer een gedenkwaardig interview