In Rotterdam is het komende halfjaar, een naar het lijkt, boeiende expositie van een kunstenaar, Sleepmode: The Art of the Sceensaver, te zien. Aanleiding: het ‘verdwijnen’ van dit fenomeen. De schermbeveiliger, wat is dat? Het is bekend dat een stilstaand beeld op een monitor – het kan ook de tv zijn – ‘inbranden’ tot gevolg kan hebben. Het patroon van het beeld etst zich als het ware in dat scherm. Om dat te voorkomen, kun je, bij voorbeeld tijdens een bezoek aan de koffieautomaat (kan even duren, toch?) de computer in de slaapstand zetten, zeg maar op zwart. Dat is instelbaar, bv na vijf minuten. Duurt de afwezigheid maar even dan gaat deze modus vooraf door het simpel doven van het scherm, respectievelijk het in werking treden van de schermbeveiliger, een bewegend beeld dat van alles kan zijn.

En inderdaad, het maken van die vliegende en wentelende afbeeldingen heeft zich tot een ware kunst verheven; je kunt er je pc mee personaliseren. Ben je bij voorbeeld een voetballiefhebber, dan is in dit genre van alles denkbaar. Ik hoorde via de radio dat ‘zwevende broodroosters en tosti’s’ enorm populair waren. Verspringende foto’s van vrouw en kinderen kan natuurlijk ook. Microsoft stopt nog steeds enkele screensavers in Windows. Weinigen zullen dat weten, want de schermbeveiliger is iets van de oude desktop-computer. Bij de laptop in de trein of in het café heb je die niet nodig. Die werkt dan op de batterij en gaat immers zo nodig op tijd in de spaarstand.

Toch is de screensaver nog niet helemaal geschiedenis. Neem mijn eigen praktijk. Mijn desktop met ‘betoeterd’ beeldscherm ging al zeven jaar geleden naar, weet ik veel, de schroot. Inmiddels zit ik al aan mijn tweede laptop. Die staat op mijn bureau en doet alles voor mij wat vroeger de desktop deed. Ze is natuurlijk, al of niet draadloos, verbonden met randapparatuur: printer, scanner, luidsprekers, externe harde schijf en…een tweede beeldscherm (dat ik nu even met de hand uitschakel, daarover subiet meer).

De computer gaat nooit mee naar buiten; daarvoor heb ik een tablet. In principe is ze, mits in gebruik, altijd op het stroomnet aangesloten. Vroeger moest ik opletten dat de accu niet ‘overladen’ zou raken (fataal), maar nu heeft Windows 10 een voorziening die dat voorkomt. Wijs ik op het desbetreffende icoontje dan meldt dat: ‘99% (netstroom, batterij wordt niet opgeladen).’

De reden dat ik nu weer een screensaver heb, zit ‘m in dat tweede beeldscherm, uiteraard een kraakhelder, zuinig flatscreen. De fabrikant beveelt het namelijk aan. Heel eenvoudig hoor: een draaiende digitale klok. Vijf minuten verder gaat alles op zwart. Zo’n tweede scherm kan ik iedereen met een vaste opstelling van harte aanbevelen. Het is een welkome uitbreiding van je bureaublad. Geopende programma’s kun je gemakkelijk met muis of mousepad al dan niet tijdelijk verslepen. Het vergemakkelijkt bij voorbeeld ook het gelijktijdig lezen/kijken en schrijven.

Kies maar een leuke schermbeveiliger. Dan ben je helemaal niet ouderwets.

