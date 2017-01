Altijd respect en bewondering voor mensen die, desnoods tegen de draad in, initiatieven nemen. Ziet de bank er niets in – en wanneer ziet de bank er wèl iets in? – dan maar via het nieuwste tovermiddel crowdfunding. Nog mooier is het als zo’n startende ondernemer de intentie heeft, mensen die niet of moeilijk aan de bak komen, ’n eind tegemoet te komen. Zo’n geval doet zich nu voor in het Bestse buitengebied. Maar helaas, er zijn toch wel enkele vraagtekens bij te plaatsen.

