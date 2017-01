Oirschot lonkt naar Brainport. Interessant omdat de gemeente bij een eventuele herindeling in Zuid-Oost Brabant moet kiezen tussen de stadsregio Eindhoven en de Kempen. Op zijn website gaat Oirschot in op de toekomstige wegenstructuur, maar het filmpje gaat voor driekwart over het ontstaan en het succes van Brainport. Jammer dat de voice over van een ‘Hollandse’ mevrouw is, die het heeft over wèèk in plaats van werk en zo.

