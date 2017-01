Journalist-schrijver Frank Westerman staat voor het podium en tegenover een publiek van ruim honderd man in het auditorium van Nationaal Monument Kamp Vught. Zondag was de zogenoemde beschermerslezing van het herinneringscentrum op de plaats van het vroegere SS-concentratiekamp Vught. en het gaat bij Westerman over al die dingen die ik zelf als vrijwilliger/gids/rondleider bij dit herinneringscentrum wil overbrengen op de groepen die ik hier geregeld rondleid: tolerantie, vluchtelingen, uitsluiting, betrokkenheid (en dat ook nog eens in historisch perspectief). maar ook gaat het over beschaving. beschaving die we misschien wel zijn kwijtgeraakt doordat we op social media binnen één seconde kunnen zeggen waar we eigenlijk eerst minstens tien seconden over hadden moeten nadenken… Foto en tekst (c) Jan van de Ven