John Jorritsma, de burgemeester van Eindhoven die – overigens niet als eerste in deze functie – de kat de bel aan heeft gebonden over een herindeling van Zuid-Oost Brabant, grootscheeps als nimmer tevoren, heeft eerder met dit bijltje gehakt. In zijn achtjarige periode als Commissaris van de Koningin/Koning in Friesland kon het ‘ondenkbare’ gebeuren dat zijn geboortestad Bolsward fuseerde met onder meer Sneek. Dat was in 2011. Die gemeente heet Súdwest-Fryslân en bevat verder nog drie qua oppervlakte grote plattelandsgemeenten.

In 2014 ontstond de ‘toeristische’ gemeente De Fryske Marren (meren) met onder meer Gaasterland en het elfstedenstadje Sloten.

De herindelingen in Friesland zijn overigens al in 1984 begonnen en er staan er voor 2018 en 2019 nog meer op stapel. Uiteindelijk zullen van de oorspronkelijk 31 nog maar 18 gemeenten overblijven.

Bestuurlijk behoort de gemeentelijke herindeling in Friesland tot de portefeuille van een provinciale gedeputeerde. ‘Jorritsma was als CdK uiteraard wel een warm pleitbezorger voor grotere bestuurskracht en had tijdens zijn gemeentebezoeken dan ook met die invalshoek aandacht voor het onderwerp,’ zegt een woordvoerder van de provincie Fryslân.

Je kunt hem dus wel een gedreven herindeler noemen.

