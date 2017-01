De hervatting van het seizoen van DWDD begon meteen helemaal goed: een twistgesprek tussen een aantal doven.

Om het kort te houden: twee doven. Daar was enerzijds Marianne Zwagerman en anderzijds Dolf Jansen.

Het ging over de inhoud van De Telegraaf van de afgelopen weken. Dat wil zeggen: met name over de ‘koppen’ boven artikelen met als trefwoord ‘asiel’. Even voor de zekerheid: asiel betekent: beschermde opvang voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog in eigen land of omdat ze daar blootstaan wegens hun politieke opvattingen.

