De SP-werkgroep Best organiseert op vrijdag 20 januari een openbare informatieavond over een Nationaal ZorgFonds in buurthuis Kadans, Sint Jozefstraat 1 in Best. Spreker is Tweede Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven.

Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en wordt volgens haar gesteund door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld Omroep MAX, FNV en KBO- Brabant), politieke partijen (50PLUS, Partij voor de Dieren) en personen die in de zorg werken. Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 76% van de Nederlanders een Nationaal ZorgFonds wil. Inmiddels zijn bijna een kwart miljoen steunbetuigingen opgehaald.

De initiatiefnemers vinden dat de zorg veel te bureaucratisch is geworden. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Er staat een boete van 385 euro op ziek zijn: het eigen risico. SP: ‘Schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder eigen risico. En met tandarts, fysiotherapie en ggz in het basispakket.’

De info-avond begint om 20 uur.

