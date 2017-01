Het contrast is groot. Het naburige café op de markt in Boxtel tettert skihut-herrie – en dat echt vele decibellen dik! maar in Le Temps Perdu is het stil als dichters optreden tijdens de pre-finale van Dichtslamrap. Het is toch prachtig dat een man of vijftig op een zondagmiddag naar het café komt voor een vers? Foto (c) Jan van de Ven Meer over dit evenement op beeldenstormer.nl — Voorpagina hhBest