Özcan Akyol maakt zich in zijn dagelijkse column in de Persgroep-kranten behoorlijk druk over de onophoudelijke bezwaren tegen de exorbitante salarissen van npo-presentatoren als Pauw en Van Nieuwkerk (VARA). Hij vindt dat ‘kwaliteit beloond moet worden’, wat iedereen met hem eens is, die per 1 januari er maandelijks één cappucino bij krijgt.

