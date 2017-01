Peter Stiekema

Er zijn van die berichten die amper het nieuws halen, maar toch te mooi zijn om zo maar te laten liggen. Van de week hadden we er weer zo een. Vragen over Vega-vlees. De VVD-Kamerleden Helma Lodders en Erik Ziengs (nooit van gehoord, trouwens) stelden – tijdens het vier weken durende kerstreces notabene – Kamervragen aan de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken over het gebruik van vleesnamen als schnitzel en worst voor vegetarische varianten, zoals vegetarische schnitzel, vega-curryworst en dito gehaktballen.

Een megaprobleem, menig consument kan er niet van slapen, zo in de war raken ze. Want wat te doen met slavinken? Een jaar of veertig geleden maakte een cabaretier, z’n naam ben ik vergeten, een parodie op een STER-reclame van een keurslager. Die luidde ongeveer zo: ‘Mien naom is Zef Hendrix, keurslager te Zundert. Mien klaant houwen van een goei stuk vlis en goeiekoppe gruunte. Daarom adviseer ik ze sloavinken.’ Ik geef het toe, mijn Brabants is niet meer wat het geweest is.

Ergens hoop je natuurlijk dat die twee backbenchers van de VVD ook een grap – hoewel wat smakeloos – in de zin hebben maar dat is helaas niet zo. Bloedserieus zijn ze. De twee verwijzen naar de Duitse minister van landbouw Christian Schmidt, die vorige maand zei namen als ‘vegetarische schnitzel’ of ‘vega-curryworst’ te willen verbieden. Schmidt heeft als motto ‘wat er op staat moet er ook inzitten’. Niet eens zelf verzonnen dus. En die Duitsers zijn in het algemeen niet zo van de humor.

En om de zaak nog wat ingewikkelder te maken, wat moet je dan met suikerspinnen, jodenvet (uit Auschwitz?) zigeunerschnitzels (idem?) vleestomaten, katjesdrop. Laatst zag ik in een snoepwinkel een asielzoeker met hoge schoenen zonder veters om twee dropveters vragen. Verwarring alom, uiteraard. Het probleem van de negerzoenen is inmiddels al opgelost. Die heten voortaan alleen nog maar zoenen.

Misschien zouden die twee liberale Kamerleden beter eens wat vragen stellen aan onze minister van Financiën, die twee weken geleden nog zei voorstander te zijn van belastingverlaging voor bedrijven, maar nu, als PvdA-er op verkiezingspad, voor verhoging van die belastingen pleit. Het is maar een tip. Doe er wat mee als je tijdens de kamerwinterslaap plotseling een beetje wakker schiet.

