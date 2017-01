Het is eigenlijk niks nieuws. Je vraagt iemand van omstreeks 25 jaar waar het woord ‘regelneef’ vandaan komt, en een verbijsterd stilzwijgen is je deel. Is de betrokkene rond de 30 jaar, dan is het mogelijk (zoals in De Slimste Mens gebeurde) dat een quiz-kandidaat op vragende toon een gokje waagt: ‘Koot en Bie?’ Jazeker, Kees van Kooten en Wim de Bie en ze hadden destijds naast de regelneef en de geilneef ook de wortel-, huis-, speel- en buurtneef in de aanbieding. Alleen de eerste twee schopten het tot de Dikke van Dale – het speelde zich dan ook wel af in een grijs verleden, namelijk 1977.

Meer op SanteLOGie — Voorpagina hhBest