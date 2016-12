In West-Brabant, waar ik vandaan kom, hadden ze – hoe het nu is weet ik niet – altijd nogal moeite met het uitspreken van de h. Het gevolg was dat die h ook wel eens werd gebruikt, waar die niet te pas kwam. Vandaar het volgende, nu wat oubollig klinkende versje:

’n Ondje in ’n okske

En ’n andje vol ooi

Ap zee ’t ondje

En h h h hop was ‘t ooi



Vader Abt kon zodoende ook wel eens ontaarden in Vader Habt. Op de door mij bezochte lagere school zorgde zo’n tobber met de h voor heel wat hilariteit in de klas.

