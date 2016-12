Jan van de Ven

Een week geleden had-ie nog niet zo veel te doen, de oliebollenbakker op de Zwaanse Brug in Boxtel. In een half uur tijd één klant – en dat was nog iemand die alleen een praatje kwam maken. Ik stond er bij en ik keek er naar en ik schoot mijn plaatje.

Ik hoop voor de beste man dat het deze laatste dagen van het jaar drukker is en dat hij straks genoeg nering heeft om er wat tering naar te kunnen zetten.



Hij moet er nog tegenaan, de oliebollenbakker. tot vijf uur open op de laatste dag van het jaar. en vraag vooral naar de bestellijst (of zou het daar inmiddels al te laat voor zijn?). Een plastic tasje kost € 0,01 (dat zal je de kop dus niet kosten). En de andere prijzen? Dertien krentenbollen voor een tientje. Daar zit dus nog een beetje zoetigheid in. Maar die oliebollen, dat zijn vette bollen zonder krenten. m’n maag draait al om.

Verder puddingbollen, kersenbollen, rum-rozijnenbollen, appelbollen, nutellabollen… daar moet je weer heel veel rondjes voor lopen in het nieuwe jaar.

Maar gelukkig is het allemaal wetenschappelijk verantwoord hier. kijk maar: een van de objecten in de uitstalling is een heus certificaat van de bakkersuniversiteit…

