Eindelijk moest ik er aan geloven: Microsofts Windows 10. Mijn Toshiba laptop met Windows 7 was 5 jaar oud en vertoonde kuren – hoewel, werkt nog en heeft via de voedselbank in Best (ja, daar verdelen ze meer dan eten en drinken) ongetwijfeld een goeie bestemming gevonden. Ik heb nu een Asus met het besturingssysteem geïnstalleerd op een zogenaamde SD-kaart (sorry, bedoeld is SSD, een opslagmedium zonder bewegende delen, zie reactie Sante Brun) plus, ook ingebouwd, een klassieke harde schijf voor de persoonlijke data. Cool en ook nog eens echt koel; ik vraag me zelfs af of er wel een ventilator in zit. Het ding is razendsnel en, ja, Windows 10 lijkt – nog steeds niks ten nadele gezegd van Windows 7 – best wel een stabiel systeem. Maar ik houd mijn bezwaren tegen de tactiek van Microsoft.

